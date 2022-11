Vous en rêviez ? Le PalmPilot revient en émulateur sur Internet Archive

Ce produit efficace et populaire, succès commercial en son temps, revient cette semaine sous une forme inattendue. Jason Scott, archiviste et historien œuvrant notamment pour l'Internet Archive, a mis en ligne sur la plateforme une collection de 560 applications Palm OS, émulées et entièrement fonctionnelles. Accessibles à cette adresse, ces dernières permettent de se faire une bonne idée du chemin parcouru en matière d'applications mobiles. On peut aussi constater que, dans certains cas, les choses n'ont au contraire pas tellement changé.

Comme le rapporte Engadget, ces applications sont également l'occasion d'un étonnant retour dans le passé en ce qui concerne les modalités de paiement pour certains services. Pour débloquer la version complète de StockCalc, il était par exemple demandé à l'utilisateur d'envoyer 15 dollars par la poste, au siège de DDT Investments, à Plaistow, dans l'État du New Hampshire. Difficile de faire plus old school…