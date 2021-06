Super Mario Kart : un moddeur redonne vie à l’éditeur de circuits du jeu SNES original

Un moddeur, qui évolue sous le pseudonyme de « MrL314 », déclare être parvenu à utiliser les données relatives à un prototype de Super Mario Kart pour en restaurer le système d’exploitation interne qui permettait l’édition des circuits du jeu. Il s’agit du fameux SFX-DOS, c’est-à-dire le système d’exploitation de la Super Famicom, aussi connue sous le nom de Super Nintendo.

Le SFX-DOS, créé à partir d’un matériel de développement spécial, permettait aux équipes de développement de l’époque de transformer la SNES en une sorte d’ordinateur personnel, et de lire et écrire des données directement sur la console. C’est ainsi que les développeurs travaillaient avec précision sur la construction des pistes de course, et testaient les données du jeu.