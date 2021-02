Un YouTubeur teste le ray-tracing de sa RTX 3090 sur une émulation de Super Mario 64

Super Mario 64 et ses fans n'ont pas fini de nous surprendre. Non seulement le titre de Nintendo se présentait à l'époque comme un pionnier des jeux en 3D, son gameplay a encore de très beaux restes. Malgré ses 25 ans, il s'agit de l'un des jeux les plus appréciés et suivis au monde, en témoignent ces nombreux efforts pour le maintenir en forme.

Cette fois-ci, il s'agit pour le YouTubeur Dario de montrer que, malgré son grand âge, il est possible de mettre Super Mario 64 à la page en termes de technologies graphiques. Le ray-tracing se porte ici comme un charme avec des effets d'ombres et de reflets sur l'eau d'une surprenante qualité.