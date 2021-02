Grâce aux fuites de données de Nintendo, des fans ont pu restaurer la bande-son de Super Mario World

Alors que la fuite de données subie par Nintendo date déjà de l'an dernier, il semble que nous allons continuer d'en voir les couleurs pendant un moment.

Pour rappel, cette fuite surnommée « Gigaleak » a notamment vu fuiter des versions précoces de jeux comme Star Fox, Super Mario 64 ou The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Tout ceci ferait partie d'une fuite du code source.

Visiblement, cette fuite de données a donc touché une grande partie des consoles « anciennes » de Nintendo. Ainsi, des prototypes de Super Mario World 2 ont également fuité, de même que des travaux préparatoires pour Super Mario World.

Entre la partie graphique et la partie musicale, la boucle est pour ainsi dire bouclée pour Super Mario World.