Nintendo frappe encore et supprime Zelda: The Missing Link, pour violation de droits d'auteur

Spécialiste du modding, notamment en ce qui concerne Mario, Kaze Emanuar peaufinait depuis plusieurs mois un tout nouveau jeu, autour de la licence Zelda.

Rien d'officiel ici et pas d'adoubement de la part de Nintendo, pour ce fan game baptisé Zelda : The Missing Link, mis au point à partir du moteur de jeu d'Ocarina of Time. Le jeu revient sur les événements survenus entre les deux opus parus sur Nintendo 64, le fameux « Lien manquant » donc.