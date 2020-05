Super Mario 64 : Nintendo porte plainte contre le portage PC... évidemment

Les liens de téléchargement supprimés

Nintendo ne partage pas ses licences

Source : TechPowerUp

Il y a quelques jours, nous vous rapportions que des fans avaient conçu un portage de la version complète de Super Mario 64 sur PC , en DirectX 12 et en 4K. Jouable à la manette et gérant les sticks analogiques pour les mouvements de caméra, ce mod propose une expérience enrichie du titre culte de Big N sorti en 1996 sur Nintendo 64.On pouvait s'y attendre connaissant Nintendo, la firme japonaise n'a pas tardé à entreprendre des actions légales pour retirer le portage des différents sites et forums sur lesquels il avait été partagé. Le dossier a été confié au cabinet d'avocats américain Wildwood Law Group LLC, qui évoque une «».Des liens de téléchargement ont déjà été retirés, tout comme certaines vidéos YouTube montrant du gameplay de ce portage de. Nintendo et son partenaire juridique n'ont pas laissé traîné l'affaire et on a déjà bien du mal à trouver des images ou un moyen de télécharger la nouvelle version du jeu sur le web.L'éditeur et développeur japonais s'est bâti la réputation d'être intraitable sur l'exploitation de ses licences par des tiers. On se souvient par exemple que Nintendo avait porté plainte contre deux sites d'émulation qui proposaient des ROM de vieux jeux du groupe. L'entreprise s'est aussi régulièrement attaquée à des développeurs ayant créé des add-on ou des jeux complets à partir de ses licences.L'exemple le plus frappant est sans doute la disparition de titres Pokémon conçus par des fans ... Nintendo avait même porté plainte contre une société de karting reprenant des éléments esthétiques de Mario Kart.Dans le cas présent, Nintendo a encore plus intérêt à se montrer agressif puisque des rumeurs font état de la préparation d'unpour Nintendo Switch . Celui-ci sortirait d'ici la fin de l'année afin de célébrer les 35 ans de Mario