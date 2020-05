Nintendo : des codes sources et schéma de la Wii fuitent... Des clones à venir ?

Lire aussi :

Deux téraoctets de données sur 4chan

Source : Tech Power Up

Plusieurs jeux et des documents techniques internes portant sur d'anciennes consoles, seraient aussi concernés. La fuite des données serait partie du piratage d'un serveur de BroadOn, ancien partenaire privilégié de Nintendo dans la conception de la Wii.L'information, provenant du site VideoGamesChronicles , est toutefois à prendre avec quelques pincettes. Le hack de ces serveurs n'a en effet pas été revendiqué et certains spécialistes se sont exprimés pour rappeler que ces documents étaient déjà connus et qu'ils ne permettent pas de reproduire ladite console. Nintendo n'a pas réagi non plus.Quoi qu'il en soit, et selon le site d'information, il s'agirait de 2 téraoctets de données confidentielles concernant d'anciennes consoles consoles de Nintendo, comme la Nintendo 64, la GameCube et la Wii. Ces données apporteraient des informations concernant le code source du logiciel de la Wii, mais aussi le hardware ; elles sont notamment apparues sur 4chan la semaine dernière.