Super Mario 64 : une version complète, en DirectX 12 et en 4K, fait son apparition sur la toile

Super Mario 64... en 4K !

Nintendo déjà sur le coup

Source : Polygon

Évidemment, il ne s'agit pas d'une version officiellement adoubée par Nintendo, mais d'un tout nouveau mod créé par des fans.Untout beau tout neuf, à base de DirectX 12 et de résolution Ultra HD 4K. Comme l'explique très justement Polygon, «».Le jeu est jouable avec une manette et gère également les sticks analogiques, notamment pour déplacer la caméra. Unqui est apparu sur la toile sans crier gare, et qui a ainsi échappé au regard très protecteur de Nintendo. À noter qu'il ne s'agit pas d'un seul niveau ici, mais bien du jeu complet.Bien sûr, on imagine que Nintendo va tout mettre en œuvre pour fermer au plus vite les différents liens permettant de télécharger ce. «», ajoute Polygon.Rappelons que cette année 2020 marque les 35 ans de la célèbre mascotte de Nintendo, et selon d'insistantes rumeurs, la petite Switch pourrait, dans le courant de l'année, accueillir un, voire plusieurs nouveaux jeux estampillés Super Mario.En ce qui concerne, rappelons que Nintendo a déjà proposé une version revisitée, en 2005, au lancement de la nouvelle console portable DS.