Facebook Gaming : un tournoi Mario Tennis (pour la bonne cause) avec les sœurs Williams, Gigi Hadid...

Les stars du tennis s'affrontent... sur Mario Tennis !

Source : Kotaku

Si les joueurs de NBA peuvent s'affronter sur l'excellent NBA 2K20 et les pilotes de F1 se lancer dans des courses virtuelles via F1 2019, certains professionnels du tennis vont s'affronter dans un tournoi virtuel pour le moins original, diffusé ce dimanche 3 mai sur Facebook Gaming.En effet, pas de, deou deici, mais un tournoi en doubles qui va se dérouler sur...! La compétition va notamment permettre de retrouver les sœurs Williams, Naomi Osaka, mais aussi la jeune retraitée Maria Sharapova, sans oublier certains artistes comme Steve Aoki, Gigi Hadid ou encore le chanteur Seal.Un tournoi pour la bonne cause, puisque chaque participant va verser 25 000 $ à l'association de son choix, et pourra même faire gagner 1 million de dollars à cette même association en cas de victoire.