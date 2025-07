À partir de décembre 1993, DOOM va très rapidement s'imposer comme LA référence du jeu d'action en vue subjective, d'abord sur PC et, ensuite, sur à peu près toutes les plateformes de jeu de la création.

Au fil des années, les épisodes se sont enchaînés avec quelques O.V.N.I. comme ce DOOM 3 bien plus orienté terreur que shoot. Le dernier opus de la saga est revenu aux sources de la franchise même s'il change de thème.

DOOM: The Dark Ages, sorte de prélude à la franchise, se passe dans un univers plus « médiéval », mais il profite autant que d'autres épisodes de la créativité de Lee Hardcastle : le court-métrage hommage que vous pouvez voir ci-dessus est la compilation de trois films autour de DOOM, DOOM: Eternal et DOOM: The Dark Ages en un peu plus de huit minutes de bonheur « argileux ».