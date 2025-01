La tendance actuelle montre une évolution vers des tests toujours plus complexes. On trouve désormais des énigmes comme « choisir deux objets de même forme » ou « identifier les éléments ne vivant pas sous l'eau ». Cette complexification répond à une nécessité : les robots deviennent de plus en plus performants pour résoudre les tests traditionnels.

Les études récentes démontrent que l'IA moderne parvient à contourner la plupart des CAPTCHA existants. Plus inquiétant encore, certains cybercriminels exploitent désormais ces systèmes de vérification pour propager des logiciels malveillants.

Cette expérimentation s'inscrit dans un contexte où les plateformes numériques peinent à contenir l'invasion des bots. Une récente étude de l'Université de Notre Dame révèle que les principaux réseaux sociaux sont largement impuissants face à ce phénomène, malgré leurs politiques de protection affichées.

Bien que ce CAPTCHA basé sur DOOM ne soit qu'une démonstration technique « à des fins éducatives et de divertissement », il illustre parfaitement les défis auxquels font face les développeurs pour maintenir une barrière efficace contre les robots, tout en préservant une expérience utilisateur acceptable.