Vous n’êtes pas fou, prouver que "vous n’êtes pas un robot" devient bien de plus en plus difficile

La lutte contre les bots et les virus et autres programmes malveillants est un combat constant. Les cybercriminels ont souvent une longueur d'avance, et les ingénieurs en cybersécurité ne cessent de travailler pour anticiper et protéger correctement les données. Mais si vous avez l'impression que la tâche devient plus ardue, rassurez-vous, vous ne perdez pas la tête. Les CAPTCHA, ces petites images sur lesquelles il faut correctement cliquer pour prouver que nous sommes humains, deviennent effectivement plus complexes.

« Choisir deux objets de la même forme », « cliquer sur un élément incapable de vivre sous l'eau » ou encore « faire correspondre le nombre de cailloux à un chiffre » sont autant de nouvelle manière de dissuader les robots. Il ne suffit plus de reconnaître un élément, il faut l'associer à une autre idée, l'analyser et le comparer. Une tâche que les robots peinent énormément à faire. L'introduction d'images générées par IA rendent la tâche de robots encore plus difficile, mais personne n'est dupe : on ne fait que jouer la montre, et certains grands noms de la tech s'en sont finalement passés.