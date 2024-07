Près de 900 millions d'heures passées à résoudre des puzzles gratuitement, c'est le coût des CAPTCHA, moins efficaces qu'avant

Les CAPTCHA, ces petits puzzles agaçants qu'on nous impose sur le Web, ne sont plus vraiment un rempart contre les robots. En revanche, ils restent une mine d'or pour Google, qui devait les supprimer de son paysage fin 2023. C'est ce que dévoile une récente étude menée par des chercheurs de l'université de Californie. Pendant des années, on nous a vendu ces tests comme indispensables à notre sécurité en ligne. La réalité est bien différente.

Non seulement leur efficacité laisse à désirer face aux progrès de l'intelligence artificielle, malgré les efforts déployés pour les rendre plus complexes à résoudre, mais en plus, ils transforment chacun de nos clics en données monnayables. Le géant du Web aurait ainsi engrangé des milliards grâce à notre travail gratuit, tout en nous faisant perdre un temps fou.