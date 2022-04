En juillet 2020, le data engineer et développeur David Libeau avait déposé une plainte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), sur l'utilisation par le ministère de l'Intérieur du reCAPTCHA de Google, ce petit système de sécurité qui prend la forme d'une case à cocher. Près de deux ans plus tard, la CNIL lui répond que le mécanisme doit être soumis au consentement de l'utilisateur, ce qui n'était pas le cas sur le site du ministère.