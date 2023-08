Google et Apple enterrent enfin les CAPTCHA

Le CAPTCHA dépassé face à une intelligence artificielle toujours plus performante

Les CAPTCHA, ou « Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart », sont utilisés depuis les débuts d’Internet pour distinguer les humains des robots en ligne. Ils obligent les utilisateurs à résoudre des casse-têtes et énigmes en tous genres, plus ou moins sophistiqués selon les cas : recopier un texte ou une suite de chiffres, choisir l’image correcte parmi une sélection, placer correctement une pièce de puzzle sur une image, etc.

Mais avec l'évolution toujours plus rapide de l’intelligence artificielle, on estime que les robots peuvent résoudre ces énigmes en seulement 20 secondes, remettant significativement en cause l’efficacité de cette technologie.

De surcroît, cette dernière est loin d’être du goût de tous : qui n’a jamais été agacé face à l’apparition de la fatidique question « Êtes-vous un robot ? » Synonyme d’une poignée de secondes perdues dans la résolution d’un puzzle, ce système semble quelque peu en décalage dans un monde où notre temps est toujours plus compté.