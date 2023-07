Google : dites bonjour au futur Chrome, à l'interface revisitée

Au premier regard, on reconnaît bien évidemment notre bon vieux Chrome. Mais en plus adouci, moins rectiligne ; le tout offre un rendu plus subtil. C'est la première caractéristique de la mise à jour Chrome Refresh 2023. Voilà des années que nous sommes habitués aux angles droits des rebords de fenêtres et des onglets. Ceux-ci sont maintenant remplacés par des coins arrondis. Le résultat est plutôt harmonieux et se veut plus moderne.