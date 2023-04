Demander à une IA de détruire l'humanité. Ça, c'est fait

Auto-GPT est capable de réussir des missions complexes en les décomposant en tâches plus petites et en utilisant Google ou d'autres programmes d'IA. Elle peut également créer des fichiers pour se constituer une mémoire et collecter toutes les informations glanées sur le long terme. Enfin, elle peut être lancée en mode continu, et donc fonctionner indéfiniment jusqu'à l'achèvement de sa tâche.