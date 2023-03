Twitter : ces 36 comptes que la plateforme met plus en avant... et surveille de près

Depuis quelque temps, l'algorithme de Twitter avait l'air de recommander certaines publications plus que d'autres, et sans raison apparente. A-t-il été modifié pour mettre en évidence certaines tendances de façon différente ? Est-ce lié au nouveau service de certification Twitter Blue ? Absolument pas, la vérité est plus facile à appréhender et a de quoi rendre perplexe.