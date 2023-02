Twitter est devenu le jouet de l'ego démesuré d'Elon Musk, c'est désormais un fait établi, en voilà les preuves

Les ingénieurs de Twitter ont été sommés de trouver une solution pour favoriser les tweets de leur patron dans les fils d'actualité, sous peine de perdre leur emploi. La menace, transmise par les managers, n'a pas été prise à la légère par les employés du réseau social.

Elon Musk, décrit comme obsédé par le nombre de vues de ses publications, avait déjà licencié un ingénieur qui avait osé lui dire que cette baisse des impressions pouvait possiblement s'expliquer par un certain désintérêt du public pour ses pensées et déclarations choc. Musk aurait supervisé en personne la mise à jour de l'algorithme en se rendant dans les locaux de Twitter, une fois le Superbowl terminé ce dimanche 12 février.

Les ingénieurs ont donc modifié l'algorithme ce lundi 13 février, et les tweets d'Elon Musk bénéficient désormais d'une mise en avant automatique, à la fois chez ses abonnés et dans la section « Pour vous » qui montre les tweets les plus populaires en fonction de ses intérêts. Selon une étude interne, 90 % des abonnés d'Elon Musk voient maintenant les tweets dans leur fil d'actualité.

Cette manipulation de l'algorithme de recommandation est inquiétante et est sévèrement condamnée en interne. « Il a acheté l'entreprise, a tenu à montrer ce qu'il croyait être cassé et manipulé sous la direction précédente, puis s'est retourné et a manipulé la plateforme pour forcer l'engagement de tous les utilisateurs à n'entendre que sa voix. Je pense que nous avons dépassé le point de croire qu'il veut réellement ce qu'il y a de mieux pour tout le monde ici », indique ainsi un employé de Twitter, de manière anonyme.