Twitter fait machine arrière sur cette fonctionnalité qui embête tout le monde

Le premier repose sur un algorithme qui vient afficher un mélange de publications en provenance des abonnements de l'utilisateur, avec des tweets qui seraient également susceptibles de l'intéresser. Le second est quant à lui focalisé à 100 % sur les publications en provenance des abonnements. Évidemment, et au grand dam des utilisateurs, c'est le plus contesté, à savoir le premier, qui est configuré par défaut.