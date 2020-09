Nintendo annonce Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, un prequel à Breath of the Wild, sur Switch

Il ne s'agit pas d'une suite directe à Hyrule Warriors, soit le premier opus sorti sur Wii U en 2014. Bien au contraire puisque ce nouvel épisode compte surfer sur la popularité d'un certain The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dont il servira de prequel. Nintendo a donc communiqué les premiers détails au sujet de ce titre développé par Koei Tecmo, qui débarquera en novembre sur la console hybride.