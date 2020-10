Pokémon Épée : un prototype de pré-développement fuite en ligne

Cette fuite de prototype n'est que l'une des nombreuses dont la franchise Pokémon, et à une échelle plus large Nintendo, a été victime ces dernières années.

Des debug roms de Pokémon Bleu, Jaune, Argent et Or ont ainsi fait l'objet de révélations ces dernières années. Cet été, des plans pour la création d'un jeu massivement multijoueurs dans l'univers Pokémon sur Game Boy Advance ont également fuité.

Côté Nintendo, des prototypes précoces de ses plus grands classiques ont aussi fuité sur la Toile. Sont concernés des jeux comme Yoshi's Island, Star Fox, Super Mario 64 ou encore The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Des documents internes relatifs à ses précédentes consoles, présentant la progression de leur développement et leur fonctionnement, ont également échappé à Nintendo suite notamment à un hack potentiel de ses serveurs, signalé en mai 2020.

La société nippone devrait faire appel à Mario plus souvent, il y a de sévères problèmes de plomberie dans sa structure.