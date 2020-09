Pokémon GO ne sera bientôt plus compatible avec les smartphones sous Android Lollipop, et certains iPhone

Niantic a également tenu à confirmer que les iPhone 5S et iPhone 6 ne permettront plus de jouer à Pokémon GO, même si ces derniers sont compatibles avec iOS 12.

« L'iPhone 5S et l'iPhone 6 ne disposent que de 1 Go de RAM, et nous ne voulons pas que cela freine le développement et la mise en œuvre de fonctionnalités pour la grande majorité des joueurs qui ont des téléphones plus récents », explique le développeur du jeu. Vous voilà prévenus !