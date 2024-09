Pokémon: Close Combat, c'est avant tout un hommage aux Pokémon de type combat. Exit Pikachu et Dracaufeu, ici, on ne jure que par Hariyama, Lucario et compagnie. Le jeu propose pour l'instant une petite dizaine de combattants, chacun avec son style et ses techniques propres, directement inspirés de leurs apparitions dans les jeux et dessins animés.

Mais ne vous y trompez pas, sous ses airs mignons et colorés, Close Combat est un vrai jeu de baston qui ne fait pas dans la dentelle. Bourrés de références aux classiques du genre comme Street Fighter ou King of Fighters, les affrontements sont nerveux, techniques, et surtout très fun. De quoi ravir les fans de Pokémon et de jeux de combat !