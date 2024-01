Les avocats de Pokémon s'intéressent de très près à Palworld

C'est un peu plus qu'un détail. Difficile en effet, pour qui a un jour joué à un jeu Pokémon, de ne pas voir de troublantes ressemblances entre la légendaire licence japonaise, et l'énorme succès jeu vidéo de ce début d'année, Palworld. Une ressemblance qui a forcément été relevée par de nombreux joueurs et fans de la licence. The Pokemon Company, qui est pourtant connue pour avoir la gâchette facile en matière de défense de sa propriété intellectuelle, n'a pas encore dégainé ses avocats. Mais l'entreprise a tout de même daigné commenter la troublante ressemblance entre ses jeux et celui du studio qui a l'audace de venir marcher sur ses plates-bandes.