Le patron de Pokémon veut faire durer la licence "plusieurs centaines d'années"

Que vous fassiez ou non partie de celles et ceux qui ont évolué avec les Pokémon, la franchise couvre un très large public. De nos jours, enfants et adultes du monde entier partagent cette même passion pour les Pokémon, faisant de ces personnages emblématiques de véritables symboles familiaux. Dans une interview accordée à The Guardian, Takato Utsunomiya, le directeur des opérations de The Pokémon Company, a déclaré ceci :

Je pense que dans le passé, nous avions deux publics distincts – les jeunes enfants et les adultes – mais maintenant nous commençons à voir un public familial où ils profitent des expériences ensemble ».