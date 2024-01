Le vertigineux engouement autour de Palworld atteint de nouveaux sommets sur Steam et le Game Pass

Pourtant, la version du jeu disponible sur Series X|S et le Game Pass est légèrement différente de celle accessible sur Steam. Sur consoles, les parties multijoueurs ne peuvent accueillir que 4 dresseurs, au lieu de 32 via serveur dédié sur PC. De plus, il semblerait que la build proposée dans l'écosystème Xbox soit plus ancienne que ce qui est à disposition des utilisateurs de Steam. Pocketpair n'a pas perdu le nord face à un tel succès sur consoles et envisagerait donc de porter à terme son nouveau titre phare sur PS5.