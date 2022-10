Steam : plus de 30 millions de joueurs en simultané ce week-end, retour sur les records de la plateforme

Counter-Strike: Global Offensive a le plus contribué à cette performance, réunissant pour l'occasion plus d'un million de joueurs à lui seul. Le deuxième titre le plus joué à ce moment est une autre production de Valve, Dota 2. PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) ferme le podium avec plus de 440 000 joueurs connectés en même temps via Steam.

Apex Legends et Lost Ark complètent le top 5, qui fait logiquement la part belle aux jeux multijoueurs. Si Cyberpunk 2077 revient fort sur Steam depuis la diffusion de Cyberpunk: Edgerunners sur Netflix, il ne fait pas partie des 20 jeux les plus importants du moment sur la plateforme. Malgré des ventes comme toujours très élevées, FIFA 23 ne réalise pas non plus un score énorme.

La sortie officielle de Call of Duty: Modern Warfare 2 prévue le 28 octobre prochain pourrait par contre participer à un bon score de Steam le week-end à venir.