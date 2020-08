Fall Guys fait un carton sur Steam : 2 millions de copies en une semaine

Présenté par ses créateurs de Mediatonic comme le pendant familial des Fortnite et autres PUBG, Fall Guys est bel et bien un Battle Royale où la victoire revient au dernier joueur encore en lice. Pour autant, il n'est pas question de dessouder ses adversaires et les épreuves adoptent plutôt un style Intervilles.

Il n'en fallait visiblement pas plus pour faire mouche auprès des joueurs, puisque disponible depuis le 4 août dernier en versions PC/PS4, Fall Guys a déjà dépassé les 2 millions de copies vendues rien que sur Steam. Il a par ailleurs été question d'un pic de 123 000 joueurs connectés simultanément au cours du week-end.

Sans surprise, cela fait de Fall Guys le plus gros lancement pour un jeu Devolver Digital.