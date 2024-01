Palworld : l'improbable mélange entre Valheim, Pokémon et... des armes à feu connaît un premier jour explosif

Annoncé pour la première fois il y a deux ans de cela, Palworld avait suscité la curiosité. Il était question d'un mélange entre jeu de survie/construction et capture de Pokémon (ou Pals ici), le tout avec des armes à feu on ne peut plus réelles. Le jeu est désormais disponible en accès anticipé sur PC, Xbox Series X|S et Game Pass depuis quelques heures et enregistre déjà… plus d'un million de ventes.