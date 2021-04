Biomutant : un nouveau trailer nous présente l’univers du jeu

Bybit est une jeune plateforme qui ne lésine pas sur les moyens pour se faire connaître. Dès la page d’accueil, des messages d’opérations promotionnelles de type « give away » et des invitations à parrainer des amis sont martelés à l'utilisateur. Mais comme il ne faut pas juger un livre à sa couverture, découvrons plus en détails cette jeune pousse.