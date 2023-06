Vous ne connaissez pas ce FPS multijoueur... et pourtant, c'est le jeu le plus vendu sur Steam !

BattleBit Remastered propose des affrontements terrestres, navals et aériens dans des parties pouvant réunir jusqu'à 254 joueurs par serveur (32 contre 32, 64 contre 64 ou 127 contre 127). D'après IGN, 18 cartes sont actuellement disponibles, et les joueurs peuvent choisir parmi 45 armes. Ils ont également la possibilité d'opter pour six classes distinctes : Leader, Assault, Medic, Engineer, Support et Recon. Pour une plus grande immersion durant les batailles, des véhicules sont à la disposition des joueurs, les environnements sont destructibles, et un cycle jour/nuit dynamique a été mis en place.