La double peine de Call Of Duty: Modern Warfare II : pas de jeu sur le disque... seulement des DRM

La semaine dernière, Activision lançait un certain Call of Duty: Modern Warfare II à travers le monde. Le succès commercial a une fois encore été au rendez-vous, puisque le FPS a réalisé le meilleur lancement de l'histoire du PlayStation Store (précommandes et ventes day one incluses). Un pic à plus de 263 000 joueurs en simultané a quant à lui été enregistré sur la version Steam. Mais une petite polémique est tout de même venue émailler la sortie du titre.