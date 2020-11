Call of Duty: Black Ops Cold War occupera (au moins) 135 Go d'espace sur PS5 et Xbox

Sur son blog officiel, Activision annonce en effet que le jeu nécessitera un espace de stockage (minimal) de 133 Go sur PlayStation 5, et de 136 Go sur Xbox Series X et Xbox Series S (de quoi occuper un tiers du stockage total de la petite console de Microsoft donc). Sur PS4 et Xbox One, le jeu se limitera à 95 et 93 Go « seulement ».

Activision précise que le poids annoncé est celui du jeu « au lancement » ; des mises à jour vont en effet venir progressivement faire augmenter le poids total de ce nouveau Call of Duty: Black Ops Cold War.