Call of Duty Modern Warfare : il est possible de réduire (en partie) l'espace disque utilisé par le jeu

Alors que Call of Duty : Modern Warfare est sorti le 23 août 2019, soit il y a maintenant plus d'un an, Infinity Ward permet enfin de compartimenter certains modes de jeux pour les désinstaller. Il est ainsi possible de ne conserver, au choix, que la campagne (35 Go), le mode multi-joueurs (42 Go) et/ou le mode Opérations Spéciales (38 Go), s'assurant ainsi un gain d'espace total non négligeable de 115 Go.

Seul bémol, il est encore impossible de libérer de l'espace disque en désinstallant le mode de jeu le plus populaire de cet épisode, à savoir le mode Battle Royale Free-to-Play, Warzone, qui pèse à lui seul… Plus de 100 Go.

Pour les joueurs désirant conserver le jeu pour faire quelques parties, il faudra donc composer avec l'installation obligatoire de Warzone en plus du ou des modes de jeu souhaité(s). Une solution en demi-teinte de la part d'Infinity Ward, qui a tout de même le mérite d'être enfin mise en place.