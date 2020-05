CoD : Warzone rend l'authentification à double facteur obligatoire sur PC

Infinity Ward vient d’annoncer que les joueurs de Call of Duty: Warzone sur PC seraient dorénavant obligés d’utiliser l’authentification à double facteur. Un renfort pour la sécurité des comptes, mais aussi un rempart contre certains cheaters. Pour le moment, cette mesure ne concerne que les joueurs qui jouent à Call of Duty: Warzone depuis le client dédié, et non pas via Modern Warfare.



Lutter contre les tricheurs via 2FA Ces dernières semaines, l’expérience de nombreux joueurs PC sur Call of Duty: Warzone est ternie par la présence massive de tricheurs. Après avoir banni plus de 70 000 joueurs pris la main dans le sac, Activision avait finalement décidé de regrouper les tricheurs sur des serveurs particuliers. Un pis aller, en attendant une mesure plus musclée pour s’en débarrasser.