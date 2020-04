Activision met les tricheurs à l'écart dans Call of Duty Modern Warfare et Warzone

© Activision

Les tricheurs dans une même partie

La semaine dernière, Infinity Ward déclarait avoir banni plus de 70 000 joueurs sur le Battle Royale de la saga. Les tricheurs sont légion en ce moment etn'est pas non plus épargné. Dans un tweet, l'équipe de développement a précisé l'arrivée de nouvelles pénalités pour les utilisateurs qui prennent un malin plaisir à tricher.Tout d'abord, Infinity Ward prévoit toujours plus de patchs pour améliorer la sécurité de ses deux jeux. Ensuite, les joueurs qui signalent un tricheur recevront une notification si le bannissement devait avoir lieu. Mais une autre mesure pourrait drastiquement faire le ménage sur tous les serveurs.En effet, les développeurs prévoient de rassembler tous les joueurs suspects (signalés par d'autres joueurs) dans une même partie, à l'écart du reste de la communauté. Ils pourront donc continuer à jouer en attendant le verdict de leur condamnation. Si cette annonce peut rassurer, elle pourrait aussi déboucher sur de nombreux abus.Ce qui est certain, c'est que Infinity Ward va avoir du pain sur la planche pour traquer les tricheurs.