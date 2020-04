Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered bientôt annoncé ?

© Activision

D'abord sur PS4 !

Source : Push Square

En attendant le prochain opus inédit qui sortira en fin d'année,devrait une fois encore jouer la carte de la nostalgie pour ravir sa communauté. Ainsi, d'après de nouvelles rumeurs relayées par l'insider, une énième remasterisation pourrait débarquer très bientôt.Selon ces rumeurs, Activision préparerait une remasterisation de la campagne solo de. Aucune date de sortie n'a été évoquée mais l'insider explique que le jeu est déjà terminé et qu'il pourrait arriver dans les semaines qui viennent. Nous apprenons par la même occasion que les portages deetauraient dû débarquer avant le reboot de Call of Duty: Modern Warfare sorti l'année dernière.Ce retard serait dû à une fusillade tragique qui avait eu lieu dans l'état du Texas en 2019. Enfin,serait lui aussi une exclusivité temporaire à destination de la PS4. Il ne nous reste plus qu'à patienter jusqu'à l'annonce officielle émanant d'Activision.