La version PC de Death Stranding reportée au 14 juillet

Lire aussi :

Le mode photo arrive en avance sur la version PS4 de Death Stranding

Du retard pour Death Stranding sur PC

Source : Twitter

Attendue initialement pour le 2 juin prochain, la version PC de Death Stranding arrivera finalement avec un peu de retard, Kojima Productions ayant annoncé, via Twitter, une nouvelle date de sortie du jeu, désormais fixée au 14 juillet.Rappelons que le jeu sera disponible simultanément sur Steam et via l'Epic Games Store, qu'il inclura le mode Photo, récemment intégré sur PS4, mais aussi un meilleur framerate, une compatibilité avec les écrans larges et quelques bonus tout droit venus deLe retard de la version PC résulte évidemment des mesures de télétravail mises en place par Kojima Productions, qui imposent un délai de développement supplémentaire.