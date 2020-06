Rocket Arena, le hero shooter en 3v3 qui veut singer Quake, sortira le 14 juillet

Malgré son esthétique évoquant Smite, Rocket Arena rappellera sans doute aux anciens des souvenirs du mode éponyme sur Quake et Unreal Tournament. Une petite madeleine de Proust, pour le coup très édulcorée, qui se laissera donc déguster le 14 juillet prochain.

Electronic Arts et le développeur Final Strike Games viennent d’officialiser la sortie de leur jeu multijoueur compétitif sur PC, PS4 et Xbox One. Il sera vendu 30€, ou intégré à l’abonnement EA Access. Le cross-play sera de rigueur dès le lancement du jeu.