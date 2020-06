Steam : les jeux EA débarquent en force sur la boutique

Le déploiement du service EA Access va bientôt être effectué sur Steam et l'éditeur américain en profite pour sortir ses plus grosses productions sans attendre sur la boutique en ligne de Valve.

C'est via un simple bandeau que nous avions appris l'arrivée imminente de l' EA Access sur Steam. Ainsi, contre un abonnement mensuel, les adhérents pourront accéder dès cet été à quelques avantages sur l'ensemble du catalogue Electronic Arts. Il s'agit de démos exclusives ou encore de remises sur certains jeux et même d'avant-premières pour tester les dernières sorties en avance. Mais ce n'est pas tout...

En effet, dans le but de toucher une audience plus large, EA a décidé de sortir plus d'une dizaine de jeux sur Steam dès à présent. La plupart sont déjà en promotion. Des jeux comme Dragon Age Inquisition, Need for Speed, Unravel ou encore Crysis 3 figurent sur cette liste. Ils sont tous disponibles sur le store.