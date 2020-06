Le service EA Access arrive bientôt sur Steam

Lancé sur Xbox One en août 2014 et pratiquement cinq longues années plus tard sur PS4, EA Access décide cette fois de partir à la conquête de Steam. Rappelons que ce service facturé 3,99€ par mois (ou 24,99€ à l'année) donne accès à des avantages sur tout le catalogue de l'éditeur. Cela inclus des démos exclusives mais aussi l'accès à des jeux complets en avant-première, des titres gratuits et des remises.