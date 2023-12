The Day Before : vous pensiez que le jeu était une arnaque ? Vous n'êtes pas prêt pour la dernière annonce !

C'était « le jeu le plus wishlisté de Steam », et c'est désormais le plus gros crash de l'année. The Day Before, lancé le 7 décembre dernier en accès anticipé dans un état plus de discutable, n'est déjà plus. Quatre jours seulement après son lancement, The Day Before et ses 85 % d'avis négatifs, a été retiré de la vente sur Steam.

Les premiers retours, qu'ils soient venus de la presse ou des joueurs, ont été plus que mitigés et ce n'était visiblement pas acceptable pour Valve. Un lancement raté dont l'histoire aurait pu s'arrêter là, et le public aurait alors attendu des améliorations permettant le retour du jeu dans la boutique. Mais cela n'arrivera pas puisque le studio a annoncé par l'intermédiaire d'un communiqué que, faute d'argent, sa fermeture pure et simple. Pourtant, selon des statistiques partagées sur X par Kirk McKeand, The Day Before a été écoulé à 351 400 unités sur Steam, rapportant 12,6 millions de dollars.

« Malheureusement, The Day Before a échoué d'un point de vue financier, et nous n'avons plus suffisamment de fonds pour continuer. Tous les revenus obtenus serviront à honorer nos dettes auprès de nos partenaires. Nous avons investi toutes nos forces, ressources et heures dans le développement […]. Nous voulions vraiment sortir des mises à jour pour révéler le plein potentiel du jeu, mais, malheureusement, nous n'avons pas les fonds pour poursuivre. Il est important de préciser que nous n'avons pas pris l'argent du public pendant le développement […]. Nous avons travaillé sans relâche pendant cinq, mettant notre sang, notre sueur et nos larmes dans le jeu. »

Cette soudaine disparition du studio, quelques jours seulement après la sortie du jeu, ne fait que renforcer la piste de l'arnaque organisée même si, à l'heure actuelle, rien ne permet de l'affirmer. Quoi qu'il en soit, The Day Before ne peut plus être acquis, et une campagne de remboursement a été mise en place et concerne toute personne qui en fera la demande. Sur les réseaux sociaux, bon nombre d'utilisateurs crient à l'arnaque, et espèrent que des poursuites seront engagées. Même Bohemia Interactive, studio derrière lequel on retrouve DayZ, y est allé de sa publication moqueuse, rappelant au passage que son MMO de survie a célébré ses 10 ans.