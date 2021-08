Delphine Software : quelques années au firmament du jeu [Hors-Série]

Objectivement, Operation Stealth ne révolutionne pas le concept du jeu d’aventure et repose sur un squelette assez proche de celui des Voyageurs du Temps. C’est sans doute ce qui explique une sortie aussi rapide. En revanche, plus rythmée, plus drôle et plus enlevée, cette nouvelle aventure est aussi plus accessible que la précédente. On sent que Delphine Software maîtrise mieux son interface à base de verbes que l’on appelle avec le bouton droit de la souris et que les développeurs sont plus à l’aise dans la conception des énigmes, des puzzles. Operation Stealth se démarque effectivement des autres point & click de l’époque par une difficulté moins élevée et la présence de petites séquences « action » qui viennent renouveler avec bonheur une aventure lorgnant à la fois les films de James Bond (« Mon nom est Glames. John Glames ») et une atmosphère bande-dessinée.