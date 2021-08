Les jeux les plus étranges de la première PlayStation [Hors-Série]

Oh No! est un jeu de course où l’on dirige un groupe de plus en plus large de personnages en slip qui avancent inexorablement dans des environnements « réalistes » comme une rue, une fête foraine ou une plage. De nombreux obstacles se dressent face à eux, et c’est au joueur de manipuler au mieux sa petite troupe pour éviter de perdre des semi-nudistes en chemin. C’est fun, parfaitement et débile et accompagné d’une direction artistique et sonore parfaitement raccord avec le thème. Des mini-jeux de rythme ponctuent la progression pour des chorégraphies truculentes et irrésistibles. Oh No! est une petite dinguerie qui semble avoir largement inspiré l’incroyable Muscle March , sorti en 2009 sur Wii Ware.