De Ère informatique à Cryo Interactive : pour une autre façon de voir le jeu vidéo [Hors Série]

An de grâce 1983. Le jeu vidéo est encore un loisir un peu étrange, une espèce de tare qui n’est avouée que sous la torture. En France, la chose est l’affaire de quelques passionnés et les entreprises qui travaillent dans le secteur sont rarissimes : Infogrames ne sera lancé que quelques semaines plus tard et Ubisoft, pas avant 1986. Alors âgé de 23 ans, c’est pourtant au printemps de cette année 1983 qu’Emmanuel Viau fonde Ère informatique et comme les consoles sont en perte de vitesse chez nous, l’entreprise se focalise sur les ordinateurs les plus populaires de l’époque : ZX81, Spectrum et Oric Atmos.