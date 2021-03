Elite et ses suites : un peu plus près des étoiles...

L’univers est plus réaliste, les vaisseaux plus nombreux et un nouveau système de missions à bord des stations est introduit. Nos interlocuteurs ont maintenant un visage, et la 3D, elle, profite de « surfaces pleines ». Mieux, il devient possible de se poser à la surface des planètes ! On traverse les couches nuageuses, on survole d’immenses étendues d’eau et on découvre des cités planétaires. Certes, il faut une belle imagination pour y croire.