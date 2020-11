Elite Dangerous : 400 milliards de systèmes offerts sur l'Epic Game Store

Imaginé par David Braben et son équipe de Frontier Developments, Elite Dangerous est le quatrième opus d'une saga initiée au début des années 80. Il s'agit d'une simulation spatiale aussi ouverte que possible dans laquelle on peut endosser le rôle d'un simple commerçant ou se tourner vers la contrebande, les missions militaires, la piraterie, l'espionnage, l'exploration…

Elite Dangerous se targue également de proposer un espace de jeu absolument gigantesque : la Voie lactée et ses 400 milliards de systèmes stellaires, rien de moins ! S'il prend évidemment quelques libertés « ludiques », le jeu peut aussi s'appuyer sur une gestion intéressante des lois de la physique et il propose un environnement au choix en solo ou entièrement multijoueurs.

Pour une semaine, Elite Dangerous est donc gratuit sur l'Epic Game Store, aux côtés de The World Next Door. Notez que la première extension pour Elite Dangerous - Horizons - est à présent offerte par le studio qui se prépare à la sortie de la seconde, Odyssey.