Die Hard Trilogy sur PSX : trois Yippee Ki Yay pour le prix d'un !

Si le projet est bordélique, en témoigne l’absence presque totale de contexte lorsque l’on se lance dans l’un des trois jeux, ou encore la seule mention de John McClane dans le livret et non à l’écran, la qualité intrinsèque de chacun des trois morceaux saute pourtant immédiatement aux yeux.

« Nous avons travaillé 12 heures par jour, six jours sur sept, pendant près de trois mois pour coller à la deadline, et on y est tout juste parvenu. Quand l’équipe est épuisée et stressée, la qualité globale du jeu plonge, et plus la date butoir approche plus on met de côté les features, les petits détails et les finitions de côté, des niveaux entiers sont retirés, les bugs non bloquants sont ignorés. C’est la recette pour un résultat de piètre qualité »