GoldenEye 007 sur Nintendo 64 : l’espion qu’on aimait

En plus d’un énorme travail sur l’ambiance, avec des menus sous forme de vieux dossiers d’espion, des musiques dans le ton et des bruitages too much comme on aime, GoldenEye 007 jouit d’un game design et d’un équilibre implacables. Infiltration, fuite en tank dans les rues de Saint Petersbourg, passage en temps limité, séquence narrative qui tourne au pugilat, niveaux fermés labyrinthiques et extérieurs aérés animent ce périple mouvementé aux quatre coins du globe, le tout accompagné d'un panel d’armes et de gadgets divers et variés, typiques de 007.

GoldenEye coche toutes les cases de l’adaptation réussie, en plus d’offrir un défi relevé avec ses trois niveaux de difficulté, sans parler des nombreux objectifs qui s’ajoutent dans les modes supérieurs ou les temps référence à battre pour débloquer les modes de triche. Tout est fait pour que l’on refasse chaque stage jusqu’à la performance parfaite ; 24 ans plus tard, le jeu est d’ailleurs encore largement speedrunné.